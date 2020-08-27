Новости Рязани сегодня: 27 августа

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор событий среды, 26 августа.
В течение двух дней в Рязани фиксировалось превышение ПДК сероводорода в воздухе.
Стоимость капитального ремонта стадиона ЦСК в Рязани оценивается в 400 миллионов рублей.
Реклама
Ремонт на Первомайском проспекте в Рязани близится к завершению.
Адвокат Сергей Аверцев рассказал, какие слова в суде произнёс Михаил Ефремов в адрес семьи погибшего рязанца Сергея Захарова и почему они с Виталием Захаровым увеличили сумму компенсации.
С 1 сентября в Рязани увеличат количество автобусов и троллейбусов на маршрутах.
В Рязани задержан таксист, причинивший тяжкий вред здоровью пассажира.
Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом.