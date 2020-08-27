Новости Рязани сегодня: 27 августа

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор событий среды, 26 августа.

В течение двух дней в Рязани фиксировалось превышение ПДК сероводорода в воздухе.

Превышения фиксировались по ночам 25 и 26 августа стационарным постом в Дашково-Песочне. 25 августа максимальное превышение ПДК сероводорода было в 22.40 – 0,0221 мг/м3 или 2.75 ПДК. На следующий день в 01.40 максимальное превышение составило 0,0205 мг/м3 или 2,56 ПДК. По нормам допустимая концентрация сероводорода в жилых кварталах – 0,0080 мг/м3.

Стоимость капитального ремонта стадиона ЦСК в Рязани оценивается в 400 миллионов рублей.

Такой ответ был дан на вопрос рязанца, «долго ли старый ЦСК будет позорить город».

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Ремонт на Первомайском проспекте в Рязани близится к завершению.

Напомним, сотрудники МУП «РМПТС» проводят капитальный ремонт теплотрассы. Из-за этого на участке от Первомайской гостиницы до площади Победы были закрыты несколько полос движения.

Адвокат Сергей Аверцев рассказал, какие слова в суде произнёс Михаил Ефремов в адрес семьи погибшего рязанца Сергея Захарова и почему они с Виталием Захаровым увеличили сумму компенсации.

Напомним, Михаил Ефремов обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб рязанец Сергей Захаров.

С 1 сентября в Рязани увеличат количество автобусов и троллейбусов на маршрутах.

На сайте мэрии сообщается, что до 13 единиц будет увеличено число троллейбусов №9 и №16. По 13-му маршруту будет ходить 4 троллейбуса, по 2 единицы транспорта будут обслуживать маршруты №№4, 6, 8, 15.

В Рязани задержан таксист, причинивший тяжкий вред здоровью пассажира.

В Рязани сотрудники полиции задержали таксиста, причинившего тяжкий вред здоровью пассажира

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом.

27 августа в регионе выявлено 7047 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 является условно подтвержденным.