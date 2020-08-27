В Рязани задержан таксист, причинивший тяжкий вред здоровью пассажира

В Рязани сотрудники полиции задержали таксиста, причинившего тяжкий вред здоровью пассажира. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент, в результате которого серьезно пострадал 40-летний житель города Рязани, произошёл в ночь на среду 26 августа. Мужчина ехал в такси, по дороге между ним и водителем случился конфликт. На перекрёстке улиц Гоголя и Братиславской таксист и пассажир вышли на улицу, там водитель ударил рязанца кулаком в голову. При падении пострадавший ударился о бордюр и получил ушиб головного мозга.

Злоумышленник был задержан сотрудниками ППС. Им оказался 20-летний гражданин одной из стран Средней Азии.

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На таксиста завели уголовное дело по ч.1 ст.118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас по делу проводятся следственные мероприятия.