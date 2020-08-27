В Рязани зафиксировано превышение ПДК сероводорода

В течение двух дней в Рязани фиксировалось превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом говорится в сообщении министерства природопользования Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова.

Превышения фиксировались по ночам 25 и 26 августа стационарным постом в Дашково-Песочне. 25 августа максимальное превышение ПДК сероводорода было в 22.40 – 0,0221 мг/м3 или 2.75 ПДК. На следующий день в 01.40 максимальное превышение составило 0,0205 мг/м3 или 2,56 ПДК. По нормам допустимая концентрация сероводорода в жилых кварталах – 0,0080 мг/м3.

В тоже время, уже в 10 часов утра 26 августа все показатели соответствовали нормам.

Реклама

В Минприродопользования отметили, что учитывают обращения жителей Рязани при подготовке материалов для федеральных служб. Данные передаются в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру и другие ведомства.