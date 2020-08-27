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Новости РязаниОбщество

Назван возраст рязанцев, заразившихся коронавирусом

7info

По данным оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, на 11.30 27 августа в регионе выявлено 7047 случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 является условно подтвержденным. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет – 2820 человек.

По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 2255 человек;

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от 46 до 64 лет – 2820 человек;

от 65 до 80 лет – 1120 человек;

старше 80 лет – 272 человека;

дети – 580 человек (восемнадцать до 1 года; сорок семь по 1; двадцать восемь по 2; тридцать шесть по 3; тридцать один по 4 года; двадцать семь по 5; тридцать пять по 6; тридцать один по 7; тридцать шесть по 8; двадцать восемь по 9; двадцать семь по 10; сорок по 11; тридцать шесть по 12; двадцать семь по 13; тридцать по 14; тридцать восемь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

от 18 до 45 лет – 7 человек;

от 46 до 64 лет – 16 человек;

от 65 до 80 лет – 7 человек;

дети – 1 человек (17 лет).

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