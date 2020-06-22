Новости Рязани сегодня: 24 июня

Представляем вам обзор главных событий и новостей понедельник, 24 июня.
В Рязанской области выявлено 47 новых случаев коронавируса.
В Рязани состоялась традиционная акция «Я помню!».
В Рязани три кафе принимали посетителей с нарушениями.
Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году.
Администрация Рязани подала в суд на подрядчика, благоустраивавшего парк Морской славы.
В Рязани появился свой Хатико.
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