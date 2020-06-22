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Новости Рязани сегодня: 24 июня

7info7
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Представляем вам обзор главных событий и новостей понедельник, 24 июня.

В Рязанской области выявлено 47 новых случаев коронавируса.

В Рязани состоялась традиционная акция «Я помню!».

В Рязани три кафе принимали посетителей с нарушениями.

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году.

Администрация Рязани подала в суд на подрядчика, благоустраивавшего парк Морской славы.

В Рязани появился свой Хатико.

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