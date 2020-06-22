Администрация Рязани подала в суд на подрядчика, благоустраивавшего парк Морской славы

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Администрация города Рязани подала в суд на подрядчика ООО «Форест», который благоустраивал парк Морской славы. С жалобами на дефекты и разрушения асфальта в парке горожане обратились на официальную страницу главы администрации Елены Сорокиной в «Фейсбук».

Администрация также сообщила, что первый этап благоустройства парка был выполнен в 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Рязани». В 2020 году эта территория не набрала количество голосов, достаточное для включения в программу.

Благоустройство второй очереди парка Морской Славы планируется рассмотреть в 2021 году.

Траву в парке сотрудники Дирекции благоустройства скосят в ближайшее время.