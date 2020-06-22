Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

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Завершить масштабную реконструкцию аэропорта «Протасово» под Рязанью при благоприятном раскладе планируется в 2024 году. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители регионального министерства промышленности и экономического развития.

В сообщении чиновников из МПЭР говорится, что масштабный проект реконструкции включает строительство терминалов, объектов транспортно-логистической инфраструктуры, расширение взлётно-посадочной полосы.

Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов. Переговоры проводятся с бизнесменами из Китая, Люксембурга, Бельгии. От их итогов и будут зависеть сроки запуска аэропорта под Рязанью.