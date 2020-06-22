Понедельник, 22 июня, 2020
20.3 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

7info
-

Завершить масштабную реконструкцию аэропорта «Протасово» под Рязанью при благоприятном раскладе планируется в 2024 году. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова сообщили представители регионального министерства промышленности и экономического развития. 

В сообщении чиновников из МПЭР говорится, что масштабный проект реконструкции включает строительство терминалов, объектов транспортно-логистической инфраструктуры, расширение взлётно-посадочной полосы.

Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов. Переговоры проводятся с бизнесменами из Китая, Люксембурга, Бельгии. От их итогов и будут зависеть сроки запуска аэропорта под Рязанью.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, по состоянию на 16.00 в регионе зарегистрировано 4855 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 
Узнать больше

В Рязани три кафе принимали посетителей с нарушениями

Новости Рязани
В минувшие выходные полицейские и сотрудники Роспотребнадзора проверили места массового скопления людей. В ходе рейда было выявлено три кафе, которые работали с...
Узнать больше

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

Новости Рязани
Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Аэропорт «Протасово» под Рязанью планируют реконструировать к 2024 году

Новости Рязани
Проект требует больших денежных вложений. К его осуществлению собираются привлечь зарубежных инвесторов.
Узнать больше

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Любимов раскритиковал рязанцев за нарушение санитарных норм

Новости Рязани
Губернатор Рязанской области Николай Любимов раскритиковал жителей Рязани за нарушение санитарных норм. Соответствующий пост он разместил у себя на странице в соцсети ВКонтакте.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Регион62 готовится стать официальным дилером ГАЗ

Акценты
Значительное развитие коммерческого автотранспорта отечественного производства даёт его покупателям наибольший выбор среди авто для бизнеса. ГК Регион62, развивая автомобильный рынок Рязанского региона,...
Узнать больше

Как спасти вишню от птиц

Акценты
Совсем скоро в рязанских садах созреют вишни. Во второй половине июня первым урожаем порадуют ягоды сортов Шпанка, Молодежная, Малышка и другие раннеспелые...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+