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22 июня, в День память и скорби, в Рязани состоялась традиционная акция «Я помню!». В 4.00 на Скорбященском мемориальном комплексе память павших в Великой Отечественной войне почтили губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава муниципального образования Юлия Рокотянская, глава администрации Елена Сорокина, представители министерств и силовых ведомств.

После минуты молчания участники акции возложили цветы и лампадки к Огню памяти и составленной заранее из свечей надпись «Я помню!».

Как сообщает сайт администрации города, мероприятие прошло с соблюдением всех мер личной безопасности в период пандемии и с соблюдением социальной дистанции.