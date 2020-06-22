В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

В Рязанской области выявлено 47 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил федеральный оперативный штаб.
Всего за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 7600 новых случаев COVID-19. Заболели люди в 83 регионах страны. У 32,5% заражённых не было клинических проявлений болезни.
За минувшие сутки в России умерли 95 человек, 4705 заболевших выздоровели.
Пятёрка регионов, где выявлено за сутки больше всего заражённых, выглядит так:
Москва — 1068
Московская область — 506
Ханты-Мансийский АО — 295
Нижегородская область — 219
Санкт-Петербург — 217
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