В Рязанской области выявлены новые случаи коронавируса

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В Рязанской области выявлено 47 новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил федеральный оперативный штаб.

Всего за минувшие сутки в РФ зарегистрировано 7600 новых случаев COVID-19. Заболели люди в 83 регионах страны. У 32,5% заражённых не было клинических проявлений болезни.

За минувшие сутки в России умерли 95 человек, 4705 заболевших выздоровели.

Пятёрка регионов, где выявлено за сутки больше всего заражённых, выглядит так:

Москва — 1068

Московская область — 506

Ханты-Мансийский АО — 295

Нижегородская область — 219

Санкт-Петербург — 217