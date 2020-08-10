Новости Рязани сегодня: 10 августа

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 10 августа.
В результате ДТП в Шиловском районе погибла 16-летняя девушка.
Региональный Минобр прокомментировал слухи о закрытии школ в сентябре. В соцсети разместили сообщение о том, что с 20 сентября все школы региона вернутся к формату дистанционного обучения. Министерство образования Рязанской области сообщило, что официальной информации о закрытии образовательных учреждений нет. В области активно ведётся подготовка к новому учебному году, и планируется, что дети с 1 сентября сядут за парты.
В Рязанской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. На проверке в региональном Минздраве сейчас находятся ещё 27 положительных тестов.
Суд вынес приговор иностранцу, проживающему в Рязанской области. Мужчина вовлёк нескольких местных жителей в террористическую деятельность.
В Рязанской области появился памятник Ивану Мичурину. Памятник создан на средства местного и городского бюджетов. Часть денег собрали местные жители. Монумент обошёлся в 1,8 млн рублей.
Во вторник днём в Рязани воздух прогреется до +25°С. Температура ночью – от +10°С до +15°С.
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