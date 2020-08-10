Новости Рязани сегодня: 10 августа

7info представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, новостей Рязани и области за 10 августа.

В результате ДТП в Шиловском районе погибла 16-летняя девушка.

Авария случилась в воскресенье, 9 августа, в 04.25 на автодороге Мосолово – Лесной. Автомобиль «Лада Приора» под управлением девушки 1994 года рождения ехал со стороны села Мосолово, водитель не справилась с управлением и машина оказалась в кювете.

Региональный Минобр прокомментировал слухи о закрытии школ в сентябре. В соцсети разместили сообщение о том, что с 20 сентября все школы региона вернутся к формату дистанционного обучения. Министерство образования Рязанской области сообщило, что официальной информации о закрытии образовательных учреждений нет. В области активно ведётся подготовка к новому учебному году, и планируется, что дети с 1 сентября сядут за парты.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в регионе отмечается положительная динамика по COVID-19. Ограничения, введённые в связи с распространением коронавируса, снимают.

В Рязанской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусной инфекцией. На проверке в региональном Минздраве сейчас находятся ещё 27 положительных тестов.

Всего с начала пандемии, по подсчётам опергруппы, COVID-19 подтверждён у 6 тыс 570 жителей Рязани и области.

Суд вынес приговор иностранцу, проживающему в Рязанской области. Мужчина вовлёк нескольких местных жителей в террористическую деятельность.

Злоумышленник «работал» в сети Интернет. Ему удалось завербовать двоих рязанцев. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники ФСБ.

В Рязанской области появился памятник Ивану Мичурину. Памятник создан на средства местного и городского бюджетов. Часть денег собрали местные жители. Монумент обошёлся в 1,8 млн рублей.

Автор памятника – Олег Седов. Он предложил оригинальное изображение фигуры учёного. Он создал Мичурина сидящим на скамейке с абрикосовой веткой в руке.

Во вторник днём в Рязани воздух прогреется до +25°С. Температура ночью – от +10°С до +15°С.

В течение суток будет облачно. Дождь может пройти как в ночные, так и в дневные часы. Местами прогремят грозы.