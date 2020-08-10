В Рязанской области появился памятник Мичурину

В Рязанской области появился памятник Ивану Мичурину. Монумент установили на проспекте Смирягина в Новомичуринске, пишет издательство «Пресса».

Автор памятника – Олег Седов. Он предложил оригинальное изображение фигуры учёного. Он создал Мичурина сидящим на скамейке с абрикосовой веткой в руке.

По-моему, очень символично: сегодня по всему Подмосковью, да и в наших краях очень популярна эта культура, а не только яблоки, — заметил художник.

Памятник создан на средства местного и городского бюджетов. Часть денег собрали местные жители. Монумент обошёлся в 1,8 млн рублей.