Понедельник, 10 августа, 2020
23 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоТоп новость

В Рязанской области появился памятник Мичурину

7info7

В Рязанской области появился памятник Ивану Мичурину. Монумент установили на проспекте Смирягина в Новомичуринске, пишет издательство «Пресса».

Автор памятника – Олег Седов. Он предложил оригинальное изображение фигуры учёного. Он создал Мичурина сидящим на скамейке с абрикосовой веткой в руке.

По-моему, очень символично: сегодня по всему Подмосковью, да и в наших краях очень популярна эта культура, а не только яблоки, — заметил художник.

Памятник создан на средства местного и городского бюджетов. Часть денег собрали местные жители. Монумент обошёлся в 1,8 млн рублей.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяРязанские судебные приставы разыскивают злостного алиментщика
Следующая статьяКасимовский район: движение вверх и земное притяжение

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Видео
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

Очередное ДТП на Московском шоссе попало на видео

Видео
В интернете появилось видео с моментом ДТП на Московском шоссе в Рязани. Запись размещена на канале Дороги Рязани. Столкновение...
Узнать больше

ФК «Рязань» стартовал в Первенстве России с победы

Новости Рязани
В воскресенье, 9 августа, ФК «Рязань» провёл матч 1-го тура Первенства России среди команд группы 3 Второго дивизиона. Игра прошла на стадионе...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Дела духовные нельзя перенести в онлайн

Видео
Во время ограничений, связанных с COVID – 19, жизнедеятельность обители продолжала идти своим чередом. Игумен Лука, находясь постоянно в стенах монастыря, проводил богослужения и продолжал заниматься восстановлением Троицкого храма.
Узнать больше

В Рязанской области появился памятник Мичурину

Новости Рязани
В Рязанской области появился памятник Ивану Мичурину. Монумент установили на проспекте Смирягина в Новомичуринске, пишет издательство «Пресса». Автор памятника...
Узнать больше

В Рязани победительниц конкурса красоты определили онлайн

Новости Рязани
В Рязани определили победительниц конкурсов «Юная Российская красавица 2020, Рязань» и «Российская красавица 2020, Рязань». В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

#КартаКосмосРязань
https://youtu.be/l7IboV0x5ZQ Как безмерно оно – притяженье Земли,Притяженье полей и печальных ракит,Всех дорог,...
Узнать больше

Какие работы проводят в саду и огороде в августе

Акценты
Август – месяц беспокойный для садоводов и огородников. Это то самое время, которое можно назвать «сбором камней» и «подсчётом цыплят». Пока любители...
Узнать больше

Анатолий Лиферов: Судьба была ко мне благосклонна

Акценты
Анатолий Петрович Лиферов – Почётный гражданин города Рязани, Заслуженный работник высшей школы РФ, президент РГУ, автор более 200 научных работ, 14 монографий, член президиума РАО и, конечно, легендарный ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+