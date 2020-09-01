Вторник, 1 сентября, 2020
28.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбществоОрганы властиПравительствоТоп новость

Новая школа в Горроще открыла двери для юных рязанцев

7info7

1 сентября в рязанской Горроще открылась школа. В новом здании разместилась гимназия №5.

Новое учебное заведение возвели на месте 1-й школы-интерната. Стоимость строительных работ составила чуть меньше 1 миллиарда рублей. Здание рассчитано на 1100 мест. При этом новая школа уже укомплектована на 100%. На открытии учреждения присутствовал зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.

– Школа новая и современная. Детям, которые переступили сегодня её порог, я пожелал счастливых школьных лет и не терять интерес к знаниям, — сказал Беленецкий.

Он признался, что по поводу новой школы у него были переживания.

– Это был сложный объект. Достаточно напряжённо прошли последние три месяца. Моё личное присутствие, присутствие минстроя, администрации города на объекте – всё это помогло открыть школу в срок. Хочется поблагодарить всех, кто участвовал в её строительстве и в масштабном субботнике.  

Реклама

В новой школе оборудованы просторная столовая, несколько спортивных залов, актовый зал. В новом учебном заведении дети будут учиться в одну смену.

Фото Министерства образования и молодёжной политики Рязанской области

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Новая школа в Горроще открыла двери для юных рязанцев

Новости Рязани
1 сентября в рязанской Горроще открылась школа. В новом здании разместилась гимназия №5. Новое учебное заведение возвели на месте...
Узнать больше

В Касимовском районе мужчина хочет получить компенсацию морального вреда за травмы во время ДТП

Новости Рязани
Касимовским районным судом приостановлено производство по гражданскому делу по иску о взыскании морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба суда. 
Узнать больше

Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днём знаний

Власть
Глава муниципального образования, председатель городской думы Юлия Рокотянская в День знаний обратилась к рязанцам. РИА «7 новостей» публикует текст поздравления.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новая школа в Горроще открыла двери для юных рязанцев

Новости Рязани
1 сентября в рязанской Горроще открылась школа. В новом здании разместилась гимназия №5. Новое учебное заведение возвели на месте...
Узнать больше

Участники «Авиадартса» провели под Рязанью первые боевые стрельбы

Новости Рязани
На полигоне под Рязанью завершились первые боевые стрельбы конкурса «Авиадартс-2020», сообщает пресс-служба Минобороны. Участники провели стрельбу из авиапушек, запустили ракеты и продемонстрировали...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 31 августа

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области. Врачи предупредили рязанцев...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

4 ошибки и один лайфхак: киногерои помогут стать финансово грамотнее

Акценты
Киномир прочно проникает в мир реальный, хотя бы в виде цитат. Хлесткие фразы, придуманные сценаристами или ставшие результатом импровизации актеров, уходят в...
Узнать больше

Чек-лист для родителей: Как выбрать школьную форму и рюкзак

Акценты
Перед началом учебного года магазины и маркетплейсы переполнены предложениями школьных товаров на любой кошелек. Покупать из них первые попавшиеся, которые радуют внешним...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+