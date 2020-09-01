Новая школа в Горроще открыла двери для юных рязанцев

1 сентября в рязанской Горроще открылась школа. В новом здании разместилась гимназия №5.
Новое учебное заведение возвели на месте 1-й школы-интерната. Стоимость строительных работ составила чуть меньше 1 миллиарда рублей. Здание рассчитано на 1100 мест. При этом новая школа уже укомплектована на 100%. На открытии учреждения присутствовал зампред регионального правительства Евгений Беленецкий.
Он признался, что по поводу новой школы у него были переживания.
В новой школе оборудованы просторная столовая, несколько спортивных залов, актовый зал. В новом учебном заведении дети будут учиться в одну смену.