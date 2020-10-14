Николай Любимов ввёл обязательный режим самоизоляции для пожилых рязанцев

Губернатор Рязанской области вновь ввёл обязательный режим самоизоляции для пожилых рязанцев. Об этом он сообщил в ходе своего обращения к гражданам по проблеме распространения коронавирусной инфекции 13 октября.

Так, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями рекомендованно оставаться дома. Такое ограничение вводится до 26 октября. Кроме того, работодателей попросили перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. В первую очередь это касается тех, кто входит в группу риска.

Из-за того, коронавирус продолжает распространяться, а количество случаев заболевания COVID-19 вновь увеличивается, глава региона принял решение вернуть ряд ограничений.