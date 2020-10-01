Николай Любимов вручил рязанцам государственные и региональные награды

В четверг, 1 октября, в региональном правительстве рязанцам вручили награды. Их вручал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Каждого из вас отличает добросовестный труд и высокая ответственность, с которой вы подходите к делу, – сказал он. – На таких людях, как вы, держится наш регион. Ваши знания и опыт служат основой для дальнейшего динамичного развития Рязанского края.

Государственные и региональные награды получили 30 человек. Это учёные конструкторы, врачи и педагоги, аграрии, работники промышленных предприятий, учреждений культуры, представители общественных организаций.

Особую признательность – за отвагу и неравнодушие – глава региона выразил жителям Шиловского района Валерию Егорову и Владимиру Ивкину, которые удостоены медали «За спасение погибавших». Рискуя собой, они пресекли преступление и помогли женщине в крайне опасной для жизни ситуации.

На вас нужно равняться и на вашем примере воспитывать молодежь, – подчеркнул Любимов.