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Новости РязаниОбщество

На праздник в честь Дня ВДВ рязанцы смогут попасть по пригласительным

7info7

2 августа в Рязани отметят День ВДВ. Правда, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки празднование пройдёт с минимальным количеством зрителей, сообщили на пресс-конференции в администрации города.

Традиционно День ВДВ в Рязани отмечают вместе с Днём рождения города. На 2 августа запланирован военно-спортивный праздник в честь десантных войск. Состоится он на стадионе «Спартак».

В связи с высокой опасностью распространения коронавируса попасть на праздник рязанцы смогут попасть по пригласительным. Гостей торжества определит гарнизон.

– Скорее всего, это будут военные и их семьи, — уточнила Евгения Власова, начальник управления культуры горадминистрации.

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