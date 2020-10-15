Коронавирусом в Рязанской области заболели 708 детей

Региональная опергруппа обновила сведения о возрасте рязанцев, заболевших коронавирусом. По состоянию на 11.30 15 октября в регионе диагноз COVID-19 поставили 9259 жителям региона.

В возрастной группе от 18 до 45 коронавирусной инфекцией заразился 2799 человек. В возрасте от 46 до 64 лет – 3756 человек. 1554 рязанцев с коронавирусом – люди в возрасте от 65 до 80. Среди заболевших есть люди старше 80 лет и дети. Их 353 и 708 соответственно.

Коронавирус в Рязанской области подозревают у 89 человек. Среди них – 4 ребёнка.