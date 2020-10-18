Более 300 рязанцев с COVID-19 находятся в больницах

Региональная опергруппа обновила данные о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 18.00 18 октября в больницах Рязанской области находятся 306 человек с коронавирусом. Среди них есть дети — 4 человека.

79 рязанцев с COVID-19 в удовлетворительном состоянии, у 195 человек состояние средней степени тяжести. 32 человека находятся в тяжёлом состоянии. 18 рязанцев подключены к аппаратам ИВЛ.

У остальных инфицированных болезнь протекает в лёгкой форме. Они соблюдают карантин и лечатся дома.