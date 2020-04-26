Антонина Зубкова: сильная женщина на большой войне

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От героев былых времён не осталось порой имён… И чем дальше от нас та страшная война и та Великая Победа, тем меньше имён мы сможем назвать. Тем чаще и в речи, и даже на письме будем называть улицу Зубкова, Бирюзовую и проезд Завражного, не понимая, какую грубую ошибку допускаем, как оскорбляем память настоящих героев.

Антонина Леонтьевна Зубкова родилась 12 октября 1920 г. в селе Семион Ряжского уезда (ныне Кораблинский район) в крестьянской семье. В июне 1941 г. Антонина участвовала в работе по сооружению оборонительных укреплений на подступах к Москве, по ночам дежурила на крышах домов и сбрасывала на землю зажигательные бомбы, посещала пулеметные курсы и курсы медсестер.

В октябре 1941 г. была зачислена в женскую авиационную дивизию Героя Советского Союза М.М. Расковой. Первое боевое крещение она приняла в августе 1942 г. под г. Сталинградом. Зубкова участвовала в боях за освобождение Северного Кавказа, Ельни, Смоленска, Орла, Белоруссии и Прибалтики. Совершила 56 боевых вылетов на Пе-2 с налетом 87 часов 17 минут. 20 раз водила в бой звено, 25 раз — девятку и 2 раза — полк (54 самолета).

Лично Зубковой сброшено 50 400 кг бомб… Она взорвала 3 склада противника с боеприпасами, 3 железнодорожных эшелона, до 30 автомашин, 12 танков, 5 пулеметных точек и много живой силы врага.

Всего за время войны Зубковой выполнено 68 боевых вылетов. 18 августа 1945 г. ей присвоено Звание Героя Советского Союза.

После войны с отличием окончила МГУ, аспирантуру в Институте механики, одновременно преподавала в Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского. Избиралась депутатом Моссовета. Награждена орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями.

Антонина Зубкова трагически погибла в автомобильной катастрофе 13 ноября 1950 г., похоронена на Ваганьковском кладбище г. Москвы.

Ее именем назван не только одна из улиц г. Рязани, но и океанский траулер. На здании Семионовской школы, в которой она училась, установлена мемориальная доска.

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