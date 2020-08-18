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Рязанскому губернатору представили стратегию внедрения механизмов бережливого производства

7info7

18 августа состоялась встреча губернатор Николая Любимова, зампреда регионального правительства Романа Петряева и директора Центра бережливого производства Рязанской области Вячеслава Несина. На встрече обсудили вопросы внедрения практики бережливого производства в различные сферы жизни рязанцев, сообщает пресс-служба правительства.

Главе региона представили программу «Бережливый регион – 2023». Роман Петряев отметил: в ближайшее время регион намерен войти в пятёрку лучших субъектов по уровню внедрения бережливых технологий.

Так, к 2023 году на основе механизмов бережливого производства должна строиться деятельность органов государственного и муниципального управления, а также подведомственных учреждений в Рязанской области. Для оценки деятельности разработали рейтинговую систему.

На встрече поговорили о реализации проекта «Бережливый муниципалитет». В настоящее время для него ищут площадку. К внедрению бережливых технологий в деятельность органов муниципальных образований приступят в следующем году.

Важно, что в работу вовлекаются и муниципалитеты, — отметил Любимов. — Они должны уметь пользоваться такими инструментами, прежде всего для того, чтобы грамотно и эффективно работать на удовлетворение запросов граждан.

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