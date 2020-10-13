На должность председателя Рязанской Облдумы вновь избран Аркадий Фомин

Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва.
С приветственным словом на заседании выступил глава региона Николай Любимов.
На заседании избран председатель нового созыва регионального парламента. Большинством голосов депутатов на должность руководителя Рязанской Облдумы избран Аркадий Фомин. За него проголосовали 32 депутата.
По словам руководителя областного парламента, работа депутатского корпуса будет направлена на реализацию посланий президента России и нацпроектов.
Отметим, что на должность председателя Рязанской областной Думы Аркадий Фомин избирается в третий раз. Также на пост руководителя регионального парламента VII созыва свои кандидатуры выдвигали представители ЛДПР и партии «За правду». За кандидата от ЛДПР Никиту Усачёва проголосовали 3 депутата. За кандидата от партии «За правду» Григория Парсентьева – 2 депутата.
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября.
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