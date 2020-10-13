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На должность председателя Рязанской Облдумы вновь избран Аркадий Фомин

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Во вторник, 13 октября, состоялось первое заседание Рязанской областной Думы VII созыва.

С приветственным словом на заседании выступил глава региона Николай Любимов.

Сегодня одна из самых важнейших задач – повышение открытости власти не только исполнительной, но и законодательной. Именно такой принцип работы власти способствует росту доверия, которое люди нам с вами оказали. Общество также доверило депутатам принимать законы, которые будут направлены на развитие экономики, создание конкурентоспособных предприятий промышленности и сельского хозяйства, на поддержку малого и среднего бизнеса, – сказал губернатор.

На заседании избран председатель нового созыва регионального парламента. Большинством голосов депутатов на должность руководителя Рязанской Облдумы избран Аркадий Фомин. За него проголосовали 32 депутата.

– Своей задачей я вижу эффективную организацию работы наших депутатов, –  отметил Фомин. – В этом созыве представлено 7 политических партий – спектр различных политических мнений. Нужно постараться сделать так, чтобы голос каждого депутата был услышан, чтобы Дума была площадкой для дискуссий и выработки решений, позволяющих работать над развитием региона.

По словам руководителя областного парламента, работа депутатского корпуса будет направлена на реализацию посланий президента России и нацпроектов.

– Кроме того, предстоит работа над бюджетом, который уже в ближайшие дни будет внесён в Рязанскую областную Думу. Наша задача сделать бюджет сбалансированным и определить приоритеты, в которых должно быть заложено исполнение всех социальных обязательств перед людьми со стороны государства, – добавил Фомин.

Отметим, что на должность председателя Рязанской областной Думы Аркадий Фомин избирается в третий раз. Также на пост руководителя регионального парламента VII созыва свои кандидатуры выдвигали представители ЛДПР и партии «За правду». За кандидата от ЛДПР Никиту Усачёва проголосовали 3 депутата. За кандидата от партии «За правду» Григория Парсентьева – 2 депутата.

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