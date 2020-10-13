Игорь Морозов вновь назначен членом Совета Федерации от Рязанской областной Думы

Игорь Морозов вновь назначен членом Совета Федерации от Рязанской области. Такое решение депутатский корпус принял во вторник, 13 октября, на первом заседании регионального парламента VII созыва.
По закону представитель от областной Думы в верхнюю палату парламента избирается из числа действующих законодателей. Кандидатуру Игоря Морозова на пост сенатора поддержали большинство депутатов. Выступая с ответным словом Игорь Морозов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и подчеркнул, что всегда поддерживал самые тесные контакты с областной Думой.