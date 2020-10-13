Игорь Морозов вновь назначен членом Совета Федерации от Рязанской областной Думы

– У нас предстоит 5 лет совместной работы независимо от фракционности, от политических убеждений. Я готов к сотрудничеству, к совместной работе. Если это касается реализации национальных проектов, то порядок взаимодействия определяет руководство областной Думы, по другим вопросам я готов встречаться с вами в приемной здесь или в Москве и принимать совместные решения, – заявил Игорь Морозов.