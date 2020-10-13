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Игорь Морозов вновь назначен членом Совета Федерации от Рязанской областной Думы

7info7

Игорь Морозов вновь назначен членом Совета Федерации от Рязанской области. Такое решение депутатский корпус принял во вторник, 13 октября, на первом заседании регионального парламента VII созыва. 

По закону представитель от областной Думы в верхнюю палату парламента избирается из числа  действующих законодателей. Кандидатуру Игоря Морозова  на пост сенатора поддержали большинство депутатов. Выступая с ответным словом Игорь Морозов поблагодарил депутатов за оказанное доверие и подчеркнул, что всегда поддерживал самые тесные контакты с областной Думой.

– У нас предстоит 5 лет совместной работы независимо от фракционности, от политических убеждений.  Я готов к сотрудничеству, к совместной работе. Если это касается реализации национальных проектов, то порядок взаимодействия определяет руководство областной Думы, по другим вопросам  я готов встречаться с вами в приемной здесь или в Москве и принимать совместные решения, – заявил Игорь Морозов.

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