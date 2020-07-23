В Рязани сбили пешехода

22 июля на улице Спортивной в Рязани под колёса автомобиль попал пешеход. Об инциденте сообщила пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Авария произошла вечером. 57-летний рязанец переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на него наехал автомобиль «Шевроле Ланос». За рулём иномарки находился 44-летний мужчина.

Пешеход получил серьёзные травмы. Потребовалась госпитализация.