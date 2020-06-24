В ДТП в Рязанской области погиб молодой рязанец

-

В Рязанской области под Михайловом произошло смертельное ДТП. Авария случилась днём 23 июня на автодороге «Стрелецкие выселки — посёлок Октябрьский», сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД.

Молодой рязанец на «четырнадцатой» не справился с управлением автомобиля и врезался в авто жителя Михайлова, который от полученных травм скончался на месте.

Другой водитель и пассажирки обеих легковушек получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.