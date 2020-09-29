Под Рязанью от взрыва самогонного аппарата пострадали мать и ребёнок

В посёлке Искра Рязанской области в одном из домов взорвался самогонный аппарат, есть пострадавшие.

О происшествии сообщила пресс-служба администрация Рязанского района. Инцидент произошёл в четверг, 24 сентября, в многоквартирном доме. В момент взрыва в квартире находилась семья.

11-летний мальчик и его 32-летняя мать получили ожоги первой и второй степени. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Взрыв повредил окна квартиры. Обстоятельства произошедшего предстоит установить специалистам.