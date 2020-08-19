В I полугодии 2020 года рязанцы сохранили интерес к ипотеке

В январе-июне 2020 года банковские учреждения предоставили жителям Рязанской области 4958 рублевых ипотечных жилищных кредита на общую сумму 9,9 млрд рублей. Объем кредитования превысил аналогичный показатель прошлого года на 7%. Увеличился и средний размер выдаваемого ипотечного кредита – с 1,8 млн рублей до 2 млн рублей. Средний срок кредитования составил 18 лет 8 месяцев.

В первом полугодии ипотека становилась доступнее для граждан за счет снижения средней ставки по таким договорам. Кроме того, расширению степени доступности ипотечных кредитов способствовали запуск программы льготной ипотеки под 6,5 процентов и сельской ипотеки, а также снижение крупнейшими банками первоначального взноса на ипотеку с господдержкой.

Ипотечный кредитный портфель в регионе вырос за год на 10,1% и на 1 июля составлял 56,1 млрд рублей. На фоне снижения доходов населения и роста долговой нагрузки просроченная задолженность по ипотечным кредитам к концу июня 2020 года несколько увеличилась, при этом в целом качество обслуживания долга по ипотеке в Рязанской области остается на высоком уровне. Так, в январе-июне 2020 года доля просроченной задолженности в регионе была ниже общероссийского показателя и составила 0,6% от всего кредитного портфеля.

Реклама

На 1 июля 2020 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 2 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, 212 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, передвижные пункты кассовых операций).

Информация о результатах деятельности кредитных организаций в областях, входящих в ЦФО, представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 7 за 2020 год на официальном сайте www.cbr.ru.