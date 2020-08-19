Рязанские аграрии собрали 1,5 млн. тонн зерна

По состоянию на 18 августа количество собранного рязанскими аграриями зерна превысило 1,5 млн. тонн. Такие цифры озвучил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона отметил, что такой результат стал возможен благодаря высокому профессионализму аграриев. Сейчас уборочная кампания идёт высокими темпами. Губернатор выразил надежду, что их удастся сохранить.

Впереди еще немало работы. Убеждён, что итоговые показатели по урожаю превысят рекордные прошлогодние показатели, – сказал Любимов.

Добавим, что в настоящее время обмолочено более 50% площади зерновых. В работах задействовано около полутора тысяч уборочных автомобилей. Лучшие показатели урожайности показывают Александро-Невский, Ряжский и Рязанский районы. Наивысшие результаты по валовому сбору зерновых у Сараевского, Александро-Невского, Милославского, Михайловского и Скопинского районов, сообщает сайт регионального правительства.