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Новости РязаниЭкономика

Контрольно-счётная палата проверила выплаты рязанским медикам за работу в пандемию коронавируса

7info7

Контрольно-счётная палата Рязанской области проверила, как в регионе осуществлялись стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом в период пандемии. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что все перечисления средств медучреждениям произведены в соответствии с законом. Выплаты производились ежемесячно. Однако за июль врачи получили деньги только в середине августа.

Размер выплат соответствует установленному размеру и занимаемым должностям.

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