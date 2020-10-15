Контрольно-счётная палата проверила выплаты рязанским медикам за работу в пандемию коронавируса

Контрольно-счётная палата Рязанской области проверила, как в регионе осуществлялись стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом в период пандемии. Результаты проверки опубликованы на сайте ведомства.

В ходе проверки было установлено, что все перечисления средств медучреждениям произведены в соответствии с законом. Выплаты производились ежемесячно. Однако за июль врачи получили деньги только в середине августа.

Размер выплат соответствует установленному размеру и занимаемым должностям.