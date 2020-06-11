Руководители ТЦ Рязани написали открытое письмо губернатору Николаю Любимову

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Руководители торговых центров Рязани написали открытое письмо губернатору Рязанской области Николаю Любимову. Текст обращения поступил в редакцию РИА «7 новостей».

Бизнесмены просят от руководителя региона рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот именно торговым центрам. Они отмечают, что есть решение предоставить отсрочку по уплате платежей арендаторам, но последних это не устраивает. Продавцы прекрасно понимают, что в следующем году не смогут найти денег на уплату двойного взноса, так как покупательская способность населения сразу же не восстановится.

Торговые центры идут навстречу арендаторам, освобождая их от уплаты платежей на время, пока магазины не работают. При этом сами ТЦ продолжают нести расходы не только на содержание недвижимости, но и на зарплату работников.

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