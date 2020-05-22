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Россельхознадзор прокомментировал ситуацию с «Яблоков Садом»

7info
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В управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям дали комментарий по ситуации с земельным участком, известным как «Яблоков Сад». 

В сообщении отмечается, что в последнее время в СМИ появились сообщения о незаконных действиях ведомства в отношении этой территории. По этому вопросу чиновники пояснили, что в октябре 2019 года на земельных участках, в том числе и на территории «Яблоков Сада», были выявлены нарушения требования земельного законодательства РФ. В частности, в отношении сорняков. 

– На этом земельном участке располагалось несколько десятков саженцев плодовых деревьев, которые частично засохли, частично были выкопаны и находились в угнетённом состоянии из-за сорной растительности, – отмечается в сообщении Россельхознадзора. –  Указанные нарушения требований земельного законодательства послужили основанием для организации в отношении собственника земельного участка Кладо С.А. внеплановой проверки. 

По закону на землях сельхозназначения можно сажать плодовые деревья, но надо следить, чтобы участок не зарастал. Это обязанность владельцев. После проверки Владо был назначен штраф.

В Россельхознадзоре отметили, что эта ситуация была оценена Генеральной прокуратурой. Нарушений в деятельности чиновников ведомства проверка не выявила. 

Владелец участка оплатил штраф в полном объёме. 

В сообщении также отмечается, что собственник земельного участка, на котором располагается «Яблоков Сад», снял его с кадастрового учёта, тем самым создав юридическое препятствие для проведения мероприятий по контролю исполнения выданного предписания.

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