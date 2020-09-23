Растёт число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

В Рязанской области выросло число людей, госпитализированных с коронавирусом. Такие данные приводятся в сообщении оперативной группы правительства региона.

На 17.30 вторника, 22 сентбря, в больницах Рязани находилось 178 пациентов с COVID-19, в том числе 3 детей. Днём ранее сообщалось о 166 госпитализированных. Число детей в больницах осталось прежним.

Также не изменилось и число пациентов в тяжёлом состоянии – 13. А вот число подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких уменьшилось на 1 – теперь их 6.

Состояние 39 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 126 пациентов – средней степени тяжести.

В сообщении опергруппы также отмечается, что остальные заболевшие переносят коронавирус легче. Госпитализация этим людям не требуется, они лечатся дома.