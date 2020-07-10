Прокуратура проверит информацию о невыплате зарплат на «Рязаньвесте»

В Рязани прокуратура проведёт проверку после появления в СМИ сообщения о невыплате зарплаты на ООО «Рязаньвест». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Информация в СМИ появилась в пятницу, 10 июля. В частности сообщалось, что задолженность перед 234 работниками за февраль-май 2020 года составила в общей сложности свыше 10,5 млн рублей. Также есть данные, что не выплачены деньги сотрудникам, уволившимся по собственному желанию.

Прокуратура проведёт проверку, в ходе которой даст правовую оценку ситуации. Если появятся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.