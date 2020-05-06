Среда, 6 мая, 2020
17.8 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Продолжается дезинфекция Рязани аэрозольным методом

7info

В Рязанской области потеплеет до +24°С

Новости Рязани
Днём в понедельник в Рязани и области ожидается от +19 до +24°С. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше

В Рязани установили стенды в память о земляках-героях

Новости Рязани
В Рязани, накануне Дня Победы, появились стенды с информацией о Героях СССР, участниках Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 
Узнать больше

Под Рязанью легковушка превратилась в груду металла после столкновения с ЛЭП

Новости Рязани
Утром в субботу, 2 мая, под Рязанью произошло серьёзное ДТП. После него легковой автомобиль превратился в груду металла.  По...
Узнать больше
-

В Рязани продолжают дезинфекцию города от коронавируса с помощью военной техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

В среду, 6 мая, с помощью машины, предоставленной Дягилевским военным городком, был обработан один из маршрутов в Советском районе.

В администрации Рязани сообщили, что дезинфекция аэрозольным методом уже была проведена во всех районах города. Военная машина проехала по пяти маршрутам. 

Работы по дезинфекции будут продолжены при благоприятной погоде. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязанскую область приехали почти 45 тысяч «туристов»

Новости Рязани
В Рязанской области продолжается учёт приезжающих из других регионов. Делается это по поручению губернатора Николая Любимова для борьбы с распространением коронавируса.
Узнать больше

В Рязани ожидаются туман и дожди

Новости Рязани
В четверг, 7 мая, в Рязани и области ожидается облачная с прояснениями погода, места кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщается на...
Узнать больше

Продолжается дезинфекция Рязани аэрозольным методом

Новости Рязани
В администрации Рязани сообщили, что дезинфекция аэрозольным методом уже была проведена во всех районах города. Военная машина проехала по пяти маршрутам.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязань простилась с Почётным гражданином города Владимиром Инюцыным

Администрация
Проститься с Почётным гражданином Рязани на кладбище пришли родственники ветерана, представители органов власти, военные, жители города.
Узнать больше

В Рязанской области выявили 84 новых случая коронавируса

Коронавирус
По данным на среду, 6 мая, в Рязанской области выявлено 84 новых случая коронавируса. Такие данные приводит сайт Стопкоронавриус.рф,...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 жизнеутверждающих фильмов для поднятия духа

Акценты
В повседневной рутине мы порой устаём и вместе с этим перестаём радоваться жизни. Чтобы снова почувствовать всю гамму позитивных эмоций, нужна порция...
Узнать больше

Как отметить День Победы в режиме онлайн. Все акции и флэшмобы

Акценты
В Год памяти и славы из-за распространения коронавируса традиционные акции и мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы, переведены в онлайн форматы. В этом...
Узнать больше

Главный тренер БК «Рязань» подвёл итоги прошедшего сезона

Акценты
Итоги выступления БК «Рязань» в Первенстве Центрального федерального округа России сезона-2019/2020 в беседе с руководителем пресс-службы клуба Михаилом Солдатовым подвел главный тренер...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+