Продолжается дезинфекция Рязани аэрозольным методом

В Рязани продолжают дезинфекцию города от коронавируса с помощью военной техники. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
В среду, 6 мая, с помощью машины, предоставленной Дягилевским военным городком, был обработан один из маршрутов в Советском районе.
В администрации Рязани сообщили, что дезинфекция аэрозольным методом уже была проведена во всех районах города. Военная машина проехала по пяти маршрутам.
Работы по дезинфекции будут продолжены при благоприятной погоде.
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