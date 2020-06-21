Появилась информация о состоянии рязанцев, заболевших коронавирусом

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о состоянии заболевших коронавирусом.

На 18 часов субботы, 20 июня, в больницах Рязани с диагнозом COVID-19 находились 418 человек. 8 пациентов – дети.

В тяжёлом состоянии находятся 42 госпитализированных. 15 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Состояние 67 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 309 пациентов – средней степени тяжести.

Остальным заражённым коронавирусом госпитализация не требуется – болезнь у них протекает в лёгкой форме. Эти люди лечатся на дому под контролем врачей.