Появилась информация о состоянии рязанцев, заболевших коронавирусом

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о состоянии заболевших коронавирусом.
На 18 часов субботы, 20 июня, в больницах Рязани с диагнозом COVID-19 находились 418 человек. 8 пациентов – дети.
В тяжёлом состоянии находятся 42 госпитализированных. 15 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Состояние 67 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, 309 пациентов – средней степени тяжести.
Остальным заражённым коронавирусом госпитализация не требуется – болезнь у них протекает в лёгкой форме. Эти люди лечатся на дому под контролем врачей.
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