Партия новых людей представила амбициозные проекты по развитию Рязанской области

В Москве состоялся съезд партии «Новые люди». Среди более чем 300 делегатов и гостей из 55 регионов были и представителя Рязанской области. По итогам голосования председателем партии единогласно был избран ее основатель Алексей Нечаев.

Помимо официальных мероприятий съезд превратился в место для общения кандидатов с журналистами, а также пространство для презентации и обсуждения региональных партийных проектов, воплощение в жизнь которых является для партии первоочередным делом.

Как заявил Алексей Нечаев, немало проектов уже реализуется.

-Мы уже в этом году делаем несколько десятков проектов развития, и будем делать их лучше, чем орда чиновников и прикормленных ими подрядчиков, — заявил Алексей Нечаев.

От Рязани на съезде представили 4 проекта, 2 из них — на федеральной сцене, что свидетельствует об их важности для партии.

Кандидат от «Новых людей» — предприниматель, журналист и меть троих детей — Нелли Лукашова представила стратегию развития Рязани и многих других городов. В основе программы «Новых людей» — вынос железнодорожных вокзалов за пределы города для «расшивки» узких мест, которые возникают из-за того, что железные дороги «разрезают» город, прокладка скоростного трамвая от загородного ж/д вокзала через весь город со ставкой на развитие экологичных видов транспорта, а также ограничение этажности новостроек и благоустройство с масштабным озеленением. В качестве ориентира для Рязани Лукашова избрала испанскую Валенсию, где на месте реки разбили прекрасный парк. В Рязани вместо реки — железная дорога, место под которой Лукашова желает превратить в огромную зелёную зону.

Другой делегат от партии, директор рязанской «Центральной школы» Александр Ширяев рассказал о накопившихся проблемах системы среднего образования России и предложил оригинальный способ не только борьбы с дефицитом мест в рязанских школах, но и повышения качества образования для старшеклассников. Суть его идеи состоит в превращении нескольких рязанских школ в хабы для старшеклассников, которых будут учить по новым образовательным методикам, с упором на получение навыков проектной деятельности и подготовку к освоению выбранных ими профессий. Идея Ширяева проста: власть не разрешит масштабную реформу системы образования, в то же время чиновники будут не против понаблюдать за экспериментом с хабами. Ширяев считает это шансом для старшеклассников получить качественные знания, и возможностью для «Новых людей» изменить к лучшему явно устаревшую систему среднего образования.

Алексей Шаев — известный в городе тренер и профессиональный спортсмен — презентовал проект «Новый двор», цель которого — обновление дворов многоквартирных домов. Цель проекта Алексея — превратить дворы в комфортные пространства для занятий спорта, отдыха и развлечений. Для этого необходимо обновить спортивные и детские площадки, сделав их удобными и современными.

Ещё один кандидат «Новых людей» от Рязани, полковник полиции в отставке, атаман Рязанского отдельского казачьего общества, Юрий Серёгин инициировал восстановление пассажирского сообщения по Оке и превращения её в целостный туристический маршрут, который проходил бы по всей центральной России от Нижнего Новгорода до Орла.

Протяжённость Оки в Рязанской области — 500 км. Когда-то река была судоходной, сейчас по ней в лучшем случае ходят скутеры и частные яхты. Ока должна быть туристическим и транспортным коридором, который объединит ключевые достопримечательности Рязанской области в рамках единого туристического маршрута», — говорит Серёгин. У нас огромная страна, а мы её практически не знаем, к тому же коронавирус даёт уникальный шанс внутреннему туризму. За этот шанс нужно хвататься двумя руками, — убеждён кандидат «Новых людей».

Проекты оценили приглашённые на съезд гости — Тина Канделаки, Сергей Минаев, Елена Летучая и другие. Помогать реализовать представленные идеи будет экспертный совет партии, который также был сформирован на съезде