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Полиция рассказала об очередных рейдах в Рязани

7info
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Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности рейдов ГИБДД, прошедших с пятницы на субботу, 30 мая. В ходе них было пресечено 439 нарушений ПДД. 

Инспекторы задержали шестерых нетрезвых водителей, ещё один водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Отметим также, что один из задержанных попался в нетрезвом виде за рулём повторно. Ему грозит уголовное дело. 

Кроме того, в Рязани и области выявлены 24 нарушения со стороны пешеходов, 4 нарушения мотоциклистов, 91 тонированный автомобиль. Пятеро водителей ездили без прав, 7 нарушили правила перевозки детей.

– Профилактические мероприятия в выходные дни продолжаются, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

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