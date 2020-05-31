Полиция рассказала об очередных рейдах в Рязани

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности рейдов ГИБДД, прошедших с пятницы на субботу, 30 мая. В ходе них было пресечено 439 нарушений ПДД.
Инспекторы задержали шестерых нетрезвых водителей, ещё один водитель отказался пройти медицинское освидетельствование. Отметим также, что один из задержанных попался в нетрезвом виде за рулём повторно. Ему грозит уголовное дело.
Кроме того, в Рязани и области выявлены 24 нарушения со стороны пешеходов, 4 нарушения мотоциклистов, 91 тонированный автомобиль. Пятеро водителей ездили без прав, 7 нарушили правила перевозки детей.
– Профилактические мероприятия в выходные дни продолжаются, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.
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