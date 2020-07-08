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В селе Пальное под Рязанью мужчину придавило насмерть во время ремонта машины. Об этом, со ссылкой на следователя Рязанского МСО СУ СКР по области Юлию Баранову, сообщает «МК в Рязани».

ЧП случилось во вторник, 7 июля. По предварительным данным, мужчина 1959 года рождения поставил свою машину на домкрат и снял колесо. Под машину её владелец ничего не положил. В какой-то момент домкрат съехал и автомобиль рухнул на мужчину.

По факту гибели человека проводится доследственная проверка.