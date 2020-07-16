Опергруппа сообщила свежие данные о заболевших COVID-19 в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 16 июля в регионе зарегистрировано 5 тыс 843 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2991, Касимов – 162, Сасово – 104, Скопин – 133, Рыбное – 158, Михайлов – 71, Ряжск – 167, Спасск – 31, Шацк – 34, Клепики – 26, Кораблино – 35, Новомичуринск – 134.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 42;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 37;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 90;
Клепиковский район – 109;
Кораблинский район – 25;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 95;
Пителинский район – 6;
Пронский район – 42;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 86;
Ряжский район – 28;
Рязанский район – 269;
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 49;
Сасовский район – 31;
Скопинский район – 108;
Спасский район – 84;
Старожиловский район – 26;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 28;
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 122.
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