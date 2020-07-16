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Новости РязаниОбщество

Опергруппа сообщила свежие данные о заболевших COVID-19 в районах Рязанской области

7info
Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 16 июля в регионе зарегистрировано 5 тыс 843 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области: 

Рязань – 2991, Касимов – 162, Сасово – 104, Скопин – 133, Рыбное – 158, Михайлов – 71, Ряжск – 167,  Спасск – 31, Шацк – 34, Клепики – 26, Кораблино – 35, Новомичуринск – 134.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 42;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 37;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 90;

Клепиковский район – 109;

Кораблинский район – 25;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 95;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 42;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 86;

Ряжский район – 28;

Рязанский район – 269;

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 49;

Сасовский район – 31;

Скопинский район – 108;

Спасский район – 84;

Старожиловский район – 26;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 28;

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 122.

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