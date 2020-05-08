С 12 мая общественный транспорт в Рязани может начать работу в нормальном режиме. Об этом во время встречи с волонётрами-медиками рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.
По словам главы региона, скорее всего, так и будет сделано. Решение об этом власти пока не приняли. Вопрос чиновники рассмотрят на заседании оперативного штаба 10 мая.
Напомним, сейчас общественный транспорт в Рязани работает в разрывном режиме. Пассажиров возят с 6 до 10 и с 16 до 20 часов. Волонтёры отметили, что это очень неудобно для доставки людям лекарств и продуктов.
Кроме того, в общественном транспорте возникает давка. Об этом стали регулярно сообщать пользователи соцсетей.
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