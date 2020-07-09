Обновлённые данные о заболевших коронавирусом в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 четверга, 9 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 585 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2883 (+23), Касимов – 151 (+1), Сасово – 92 (+1), Скопин – 130, Рыбное – 158 (+3), Михайлов – 68, Ряжск – 158, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 23 (+1), Новомичуринск – 129.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 38;

Ермишинский район – 24;

Захаровский район – 36;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 84 (+2);

Клепиковский район – 104;

Кораблинский район – 20;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 92 (+1);

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 85;

Ряжский район – 26;

Рязанский район – 259 (+3);

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 48 (+1);

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 106;

Спасский район – 76;

Старожиловский район – 23;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 25;

Шацкий район – 37;

Шиловский район – 112.