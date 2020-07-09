Обновлённые данные о заболевших коронавирусом в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11.30 четверга, 9 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 585 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 2883 (+23), Касимов – 151 (+1), Сасово – 92 (+1), Скопин – 130, Рыбное – 158 (+3), Михайлов – 68, Ряжск – 158, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 23 (+1), Новомичуринск – 129.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 38;
Ермишинский район – 24;
Захаровский район – 36;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 84 (+2);
Клепиковский район – 104;
Кораблинский район – 20;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 92 (+1);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 41;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 85;
Ряжский район – 26;
Рязанский район – 259 (+3);
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 48 (+1);
Сасовский район – 30;
Скопинский район – 106;
Спасский район – 76;
Старожиловский район – 23;
Ухоловский район – 9;
Чучковский район – 25;
Шацкий район – 37;
Шиловский район – 112.
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