Обновлены данные о распределении коронавируса по районам Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 11 часов понедельника, 22 июня, в регионе зарегистрировано 4900 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области: Рязань – 2567 (+33 заболевших за сутки), Касимов – 120 (+2), Сасово – 70, Скопин – 114, Рыбное – 138, Михайлов – 57 (+1), Ряжск – 124 (+1), Спасск – 27, Шацк – 28, Клепики – 21, Кораблино – 16, Новомичуринск – 126.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 22 (+1);
Ермишинский район – 12;
Захаровский район – 28;
Кадомский район – 2;
Касимовский район – 61;
Клепиковский район – 100;
Кораблинский район – 19;
Милославский район – 27;
Михайловский район – 85 (+1);
Пителинский район – 6;
Пронский район – 39;
Путятинский район – 6;
Рыбновский район – 83;
Ряжский район – 16;
Рязанский район – 235;
Сапожковский район – 11;
Сараевский район – 47;
Сасовский район – 29;
Скопинский район – 97;
Спасский район – 72 (+1);
Старожиловский район – 19;
Ухоловский район – 6;
Чучковский район – 20;
Шацкий район – 32;
Шиловский район – 100 (+1).
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