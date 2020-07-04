Обновлены данные о географии коронавируса в Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области обновила информацию о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 11.30 субботы, 2 июля, в регионе зарегистрировано 5 тыс 394 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 2804, Касимов – 145, Сасово – 85, Скопин – 122, Рыбное – 150, Михайлов – 66, Ряжск – 155, Спасск – 29, Шацк – 31, Клепики – 22, Кораблино – 19, Новомичуринск – 128.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 53;

Ермишинский район – 20;

Захаровский район – 35;

Кадомский район – 2;

Касимовский район – 73;

Клепиковский район – 102;

Кораблинский район – 19;

Милославский район – 27;

Михайловский район – 89;

Пителинский район – 6;

Пронский район – 41;

Путятинский район – 6;

Рыбновский район – 85;

Ряжский район – 24;

Рязанский район – 252;

Сапожковский район – 11;

Сараевский район – 47;

Сасовский район – 30;

Скопинский район – 106;

Спасский район – 75;

Старожиловский район – 21;

Ухоловский район – 9;

Чучковский район – 23;

Шацкий район – 35;

Шиловский район – 109.