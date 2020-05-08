О самом главном. Обзор новостей за 8 мая

Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 8 мая.
В Рязани COVID-19 выявлен у 850 человек. По Рязанской области заражённых и условно заражённых 1560 человек.
В Рязани на станцию «скорой» поступили приборы для дезинфекции машин.
Роддом №2 в Рязани планируют открыть на следующей неделе. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Минздрава Рязанской области.
9 мая в Рязани перекроют движение из-за прохождения военной техники.
Рязанская полиция предупредила о масштабных рейдах в выходные.
В Рыбном задержали злоумышленника, подозреваемого в серии краж.
В Рязанской библиотеке провели марафон памяти ко Дню Победы «Рожденные войною строки».
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