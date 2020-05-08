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О самом главном. Обзор новостей за 8 мая

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Ещё 86 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

Коронавирус Рязань
По данным на среду, 6 мая. в Рязанской области выявлено 84 новых случая заболевания коронавируса. Ещё 86 положительных тестов находятся на подтверждении...
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В Рязанской области выявлено более 60 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус
Сайт Стопкоронавирус.рф, публикующий официальную статистику по заболеваемости, выложил новые данные. Сообщается, что 4 мая в Рязанской области подтвержден 61...
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Ушёл из жизни Скопинский межрайонный прокурор

Власть
В понедельник, 4 мая, скоропостижно скончался Скопинский межрайонный прокурор Алексей Нумолов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. 
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Представляем вам обзор новостей Рязани и Рязанской области за 8 мая.

В Рязани COVID-19 выявлен у 850 человек. По Рязанской области заражённых и условно заражённых 1560 человек.

В Рязани на станцию «скорой» поступили приборы для дезинфекции машин.

Роддом №2 в Рязани планируют открыть на следующей неделе. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Минздрава Рязанской области.

9 мая в Рязани перекроют движение из-за прохождения военной техники.

Рязанская полиция предупредила о масштабных рейдах в выходные.

В Рыбном задержали злоумышленника, подозреваемого в серии краж.

В Рязанской библиотеке провели марафон памяти ко Дню Победы «Рожденные войною строки».

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Стало известно, когда в Рязани откроется роддом №2

Коронавирус
Роддом №2 в Рязани откроется 12 мая. Об этом в эфире телеканала ТКР сообщил глава Минздрава Рязанской области Андрей Прилуцкий. 
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Министр рассказал, почему не вводят повсеместную проверку на коронавирус

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Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий рассказал, почему не стоит вводить повсеместную проверку на коронавирус. По его словам, нагрузка на лаборатории и...
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