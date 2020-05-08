Рязанская полиция предупредила о масштабных рейдах в выходные

В ближайшие праздничные выходные дни полиция проведёт масштабные рейды в Рязани и области. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушения ПДД, задерживать нетрезвых водителей. Полицейские будут пресекать нарушения общественного порядка.
С начала текущей недели правоохранители выявили более 500 нарушений, в том числе и нарушения режима самоизоляции. Составлено 162 протокола за распитие спиртного в общественных местах. Также 26 раз составлялись протоколы о неисполнении родителями своих обязанностей.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram