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Рязанская полиция предупредила о масштабных рейдах в выходные

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Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В ближайшие праздничные выходные дни полиция проведёт масштабные рейды в Рязани и области. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Сотрудники ГИБДД будут выявлять нарушения ПДД, задерживать нетрезвых водителей. Полицейские будут пресекать нарушения общественного порядка.

С начала текущей недели правоохранители выявили более 500 нарушений, в том числе и нарушения режима самоизоляции. Составлено 162 протокола за распитие спиртного в общественных местах. Также 26 раз составлялись протоколы о неисполнении родителями своих обязанностей. 

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