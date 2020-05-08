В Рязанской библиотеке провели марафон памяти ко Дню Победы «Рожденные войною строки»

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7 мая Рязанская областная детская библиотека приготовила для юных рязанцев марафон памяти ко Дню Победы «Рожденные войною строки».

Онлайн-марафон проходил в течение нескольких часов: медиатека событий постоянно пополнялась в группе библиотеки в ВК. Все материалы марафона выложены и на библиотечном сайте.

В рамках марафона последовательно прошли интерактивные познавательные мероприятия. Многие из них носили выраженный краеведческий характер, связывая сюжеты, задания, попутные сведения с судьбами наших земляков — героев подвига Победы.

Так, состоялись краеведческие онлайн-викторины «Рязань в военной шинели», «Военные мелодии рязанцев», ребятам предлагали и тематический электронный кроссворд «Герои-рязанцы», а викторина «Писатели о войне, победе, Родине» заново знакомила с известными в литературе именами, что связаны с рязанской землей: с творчеством Паустовского, с Констанином Симоновым, чье программное стихотворение «Родина» было задумано в Мещере, в Солотче…

Также в рамках марафона развернулся видеолекторий, посвященный нашим землякам — героям СССР. Детям в доступной форме рассказали о доблести Антонины Зубковой, Ильи Андрианова, Анатолия Самохина, Ивана Завражнова, пояснили, какие адреса, достопримечательности, мемориалы увековечили их память. Другие видеолектории назывались «В лесу прифронтовом» (о труде военных корреспондентов) и «Неизвестные герои войны» (об историях обычных людей, детей-партизан, которые внесли свой вклад в Победу наряду с нашими армейцами).

Состоялись интерактивные мастер-классы. Можно было порисовать, изображая военный автомобиль ГАЗ-АА, ту самую фронтовую машину-«полуторку», что шла по любым дорогам. На мастер-классе по бумажной пластике учились делать пятиконечную звезду в объеме, а потом писали треугольное «Письмо с фронта», мастерили пластилиновую открытку с сиренью — «Цветами Победы».

Прошли в рамках марафона и литературные чтения — на видео звучали отрывки из книг писателей-земляков о Великой Отечественной войне: например, фрагмент рассказа Анатолия Митяева «Бескозырка».

Также состоялся онлайн-показ документального фильма «Страх и смелость. Памяти Анатолия Митяева» (режиссер Роман Хавронский).

Марафон завершался панорамой поэтического видео-флешмоба #ПомнимПодвиг, который объявлен библиотекой к 75-летию Великой Победы в социальной сети ВКонтакте с 16 апреля и продлится до 9 мая.

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