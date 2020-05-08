В Рыбном задержали злоумышленника, подозреваемого в серии краж

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В Рыбном задержали мужчину, подозреваемого в ограблении троих местных жительниц. В полицию обратилась 65-летняя женщина. Она рассказала, что около дома незнакомец отобрал у нее пакет с кошельком с документами и деньгами. Добычей налетчика стал кошелек с документами, банковскими картами и 2400 рублями.

Пенсионерка плохо рассмотрел нападавшего, но его зафиксировала видеокамера системы наружного наблюдения, установленная на здании аптеки. По факту ограбления было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.

На следующий день в полицию обратилась 76-летняя жительница города Рыбное. На неё было совершено похожее нападение. И внешность нападавшего было схожа. Этот район города сотрудники полиции взяли под скрытый контроль.

Вскоре мужчина, подходящий под описание, был задержан. Полицейские установили, что задержанный причастен к еще одному ограблению, совершенному накануне утром.

Как сообщает сайт УМВД России по Рязанской области, 25-летний мужчина недавно приехал в гости к приятелям, все деньги он быстро потратил и решил поправить своё материальное положение за счёт пожилых женщин. Добытые деньги потратил на спиртное.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 4 лет.