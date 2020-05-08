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Назван самый «заражённый» район Рязани

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Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Ещё 89 рязанцев сдали положительный тест на коронавирус

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Администрация Рязани обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам города.

По состоянию на 13 часов 8 мая в Рязани COVID-19 выявлен у 850 человек. По Рязанской области заражённых и условно заражённых 1560 человек.

Больше всего заболевших в Московском районе Рязани – 332 человека. Следом по числу заражённых идут Октябрьский (214 человек), Железнодорожный (183 человека) и Советский район (121 человек). 

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