Новые данные о заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о количестве заболевших коронавирусом с подтвержденным и условно подтвержденным заболеванием в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 12.00 9 июня с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID – 19 зарегистрировано 4228 человека. В настоящее время в Рязани выявлено 2194 случаев. В Рязанском районе– 211 (Заокское – 32, Дядьково – 15, Заборье – 15, Поляны – 15, Учхоз Стенькино – 14, Тюшево – 11, Подвязье – 10, Агро – Пустынь – 6, Мурмино – 5, Рожок – 5, Турлатово – 5, Богданово – 4, Глебово – 4, Льгово – 4, Ровное – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Варские – 3, Высокое – 3, Искра – 3, Окский – 3, Полково – 3, Совхоз Рязанский – 3, Александрово – 2, Вышгород – 2, Затишье – 2, Земенки – 2, Листвянка – 2, Насурово – 2, Реткино – 2, Ульяновка – 2, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Гавердово – 1, Госплемстанция – 1, Дмитриевка – 1, Долгинино – 1, Дубровичи – 1, Екимовка – 1, Казарь – 1, Кораблино – 1, Коростово – 1, Новоселки – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ходынинские дворики2 – 1, Шумашь – 1). В Новомичуринске – 119, Рыбном – 109, Скопине – 107, Ряжске – 104. В Скопинском районе – 94 (Павелец – 21, Ильинка – 13, Побединка – 9, Корневое – 5, Вослебово – 3, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Успенское – 3, Чулково – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Князево – 2, Лопатино – 2, Муравлянка – 2, Отрада – 2, Петрушино – 2, Гремячка – 1, Делехово – 1, Деменьшино – 1, Дмитриево – 1, Ермолово – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Мшанка – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Рудинка – 1, Секирино – 1, Шелемишево – 1). В Касимове – 92.

В Шиловском районе– 88 (Лесной – 24, Желудёво – 16, Сановка – 8, Авдотьинка – 7, Елизаветинка – 7, Ибредь – 4, Ирицы – 3, Сасыкино – 3, Терехово – 3, Борки – 2, Задубровье – 2, Инякино – 2, Аделино – 1, Борок – 1, Заполье – 1, Крутицы – 1, Мосолово – 1, Муратово – 1, Слобода – 1). В Клепиковском районе– 84 (Тума – 29, Криуша – 12, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Давыдово – 3, Егорово – 3, Первушкино – 3, Малахово – 2, Малиновка – 2, Уткино – 2, Щурово – 2, Болонь – 1, Ершовский выселки – 1, Иншаково – 1, Колесниково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Снохино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Ухино – 1, Хараблино – 1). В Михайловском районе– 83 (Октябрьский – 27, Стрелецкие выселки – 10, Фирюлевка – 5, Виленка – 3, Грязное – 3, Заря – 3, Красное – 3, Березово – 2, Иваньково – 2, Киндяково – 2, Козловка – 2, Первомайский – 2, Печерники – 2, Пушкари – 2, С/з им. Ильича – 2, Треполье – 2, Бычки – 1, Волосовка – 1, Голдино – 1, Дугинка3 – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1, Низок – 1, Павелково – 1, Покровское1 – 1, Чурики – 1, Щетиновка – 1). В Рыбновском районе– 71 (Костино – 20, Новоселки – 7, Пощупово – 7, Алешня – 5,Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Баграмово – 2, Старое Батурино – 2, Новое Батурино – 2, Бражкино – 1, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1). В Сасове – 68, в Михайлове – 53.

В Касимовском районе– 52 (Елатьма – 5, Лощинино – 5, Подлипки – 5, Клетино – 4, Бабино – Булыгино – 3, Новая Деревня – 3, Лашма – 3, Сынтул – 3, Щербатовка – 3, Гусь – Железный – 2, Крутоярский – 2, Лазарево – 2, Озерный – 2, Телебукино – 2, Алешино – 1, Ахматово – 1, Баромыково – 1, Большой Кусмор – 1, Ибердус – 1, Кочемары – 1, Малеево – 1, Сосновка – 1). В Спасском районе – 50 (Павловка – 7, Спиртзаводской – 7, Ижевское – 5, Гавриловское – 3, Сушки – 3, Троица – 3, Брыкин Бор – 2, Собчаково – 2, Ухорское – 2, Фатьяновка – 2, Горки – 2, Дегтяное – 1, Добрый Сот – 1, Иванково – 1, Малые Гулынки –

1, Новики – 2, Огородниково – 2, Панино – 1, Половское – 1, Селезеново – 1, Старостеклянное – 1). В Сараевском районе– 46 (Сысои – 8, Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Одоевщина – 2, Большие Можары – 1, Борец – 1, Бычки – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Меньшие Можары – 1, Новый Хутор – 1, Озерки – 1, Озёриха – 1, Паники – 1, Старобокино – 1, Таптыково– 1, Телятники – 1, Троицкое – 1, Ягодное – 1). В Шилове – 39, Пронске – 35, Александро – Невском – 31. В Пронском районе– 30 (Мамоново – 5, Гремяки – 4, Маклаково – 4, Кисьва – 3, Октябрьское – 3, Орловский – 2, Скучаловка – 2, Тырново – 2, Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1).

В Милославском районе– 27 (Южный – 9, Змеевка – 4, Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 2, Архангельское – 1, Казначеевка – 1, Совхоз Большевик – 1, Топилы – 1). В Шацке – 27, В Шацком районе – 27 (Казачья Слобода – 8, Черная Слобода – 8, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Борки – 1, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново – Здорово – 1). В Старожилове – 26, Милославском – 25. В Сасовском районе– 24 (Сотницыно – 8, Алешино – 2, Кустаревка – 2, Молодежный – 2, Раково – 2, Саблино – 2, Фроловское – 2, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Малый Студенец – 1, Мыс Доброй Надежды – 1). В Спасске – Рязанском – 23, Чучкове – 23. В Захаровском районе– 22 (Смена – 7, Безлычное – 3, Елино – 2, Жокино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Окуньково – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Шляхино – 1). В Сапожке – 22. В Чучковсковском районе – 20 (Аладьино – 7, Пертово – 5, Мелехово – 3, Остро – Пластиково – 3, Шеметово – 2. В Кораблинском районе – 19 (Кипчаково – 6, Ключ – 4, Моловка – 3, Бобровинки – 2, Филатово– 2, Ковалинка – 1, Пехлец – 1). В Александро – Невском районе– 18 (Боровок – 6, Ленино – 5, Каширин – 4, Зимарово – 1, Калинино – 1, Ленинский – 1). В Сараях – 18, Спас – Клепиках – 18. В Старожиловском районе – 16 (Панинская слобода – 7, Истье – 3, Ершово – 1, Ивановское – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1, Совхоз имени Ленина – 1, Соха – 1). В Ермиши – 14, Кораблине – 14. В Ермишинском районе – 12 (Надежка – 4, Азеево – 3, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2, Большое Ляхово – 1). В Путятине – 12, Захарове – 11. В Ряжском районе – 11 (Петрово – 5, Салтыки – 3, Шереметьево – 2, Дегтяное – 1). В Сапожковском районе – 9 (Михеи – 3, Кривель – 2, Канино – 1, Коровка – 1, Марфинка – 1, Фабричная Слобода – 1). В Ухолове – 8. В Путятинском районе – 6 (Глебово – 1, Екатериновка – 1, Никитино – 1, Новая Деревня – 1, Песочня – 1, Строевское – 1). В Пителинском районе – 5 (Юрьево – 4, Потапьево – 1). В Ухоловском районе – 5 (Покровское – 2, Ольхи – 2, Поляки – 1). В Кадоме – 3. В Кадомском районе – 2 (Старый Кадом). В Пителине – 1.