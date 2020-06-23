Новости Рязани сегодня: 23 июня

Представляем вам обзор новостей за 23 июня.
В Рязанской области выявлено ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
В июле россияне получат дополнительные выплаты на детей.
С июля в Рязани вырастут тарифы на коммуналку.
Рязанцы посмотрели кино под открытым небом.
В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020».
Дело о ремонте моста через Оку в Рязани дошло до Арбитражного суда.
В День молодёжи в Рязани состоятся большая зарядка и завтрак с министром.
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