Новости Рязани сегодня: 23 июня

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Представляем вам обзор новостей за 23 июня.

В Рязанской области выявлено ещё 45 случаев заражения коронавирусом.

В июле россияне получат дополнительные выплаты на детей.

С июля в Рязани вырастут тарифы на коммуналку.

Рязанцы посмотрели кино под открытым небом.

В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020».

Дело о ремонте моста через Оку в Рязани дошло до Арбитражного суда.

В День молодёжи в Рязани состоятся большая зарядка и завтрак с министром.