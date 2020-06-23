Рязанцы посмотрели кино под открытым небом

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В День памяти и скорби, 22 июня, в Рязани состоялся кинопоказ под открытым небом. В рамках акции «Великое кино великой страны» все желающие смогли увидеть документальный фильм Сергея Майорова «Простые главные слова. Судьба человека» и художественный фильм «Судьба человека». Экраны били установлены на площади Победы.

Трансляция проводилась с соблюдением санитарных норм: зрители были в масках и соблюдали дистанцию.