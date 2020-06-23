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В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020». 25 или 26 июня на аэродром Дягилево прибудут экипажи различных частей, участвующие в соревнованиях.

Ожидается прилет истребителей Су-35, Су-30см, МиГ-29, бомбардировщиков Су-24м, Су-34, штурмовиков Су-25, ударных вертолетов Ми-28н, Ка-52, транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Отмечается, что мероприятие будет проходить на территории аэродрома Дягилево и в поселке Дубровичи. Зрителей в связи с эпидемиологической обстановкой на соревнования не допустят.